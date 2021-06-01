В Подмосковье идёт голосование за замену мусоропроводов в домах местами для колясок

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На подмосковном портале «Добродел» началось онлайн-голосование по вопросу замены мусоропроводов в домах на места для колясок.
В Подмосковье идёт голосование за замену мусоропроводов в домах местами для колясок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В голосовании участвуют все многоквартирные дома Московской области с мусоропроводами — это почти 11 тыс. зданий», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников.

Голосование продлится до 1 июля.

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