В Подмосковье идёт голосование за замену мусоропроводов в домах местами для колясок
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В голосовании участвуют все многоквартирные дома Московской области с мусоропроводами — это почти 11 тыс. зданий», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников.
Голосование продлится до 1 июля.
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