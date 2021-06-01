В Подмосковье идёт голосование за замену мусоропроводов в домах местами для колясок

На подмосковном портале «Добродел» началось онлайн-голосование по вопросу замены мусоропроводов в домах на места для колясок.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «В голосовании участвуют все многоквартирные дома Московской области с мусоропроводами — это почти 11 тыс. зданий», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. После голосования составят список адресов, где большинство участников предпочли изменить внутренний облик подъездов. Затем состоятся общие собрания собственников. Голосование продлится до 1 июля. Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе 15 молодых семей получили жилищные сертификаты.