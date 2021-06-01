Сбербанк выявил несколько фишинговых сайтов для заказа пиццы

Сбербанк предупредил о распространении фишинговых сайтов, которые предлагают оформить заказ на пиццу.

«Целая серия фишинговых сайтов с заказом пиццы прямо вот сейчас существует, она возникла буквально за последние пару недель. Целая такая индустрия фишинговых сайтов, чтобы разводить тех, кто любит заказывать пиццу», — цитирует Интерфакс зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в III—IV кварталах 2020 года 40% финансовых организаций в России заметили активизацию кибератак по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом следует из результатов опроса Qrator Labs среди представителей 45 крупных банков.