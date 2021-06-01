На Ставрополье оценили ситуацию с коронавирусом
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Об этом пишет newstracker.ru.
Выздоровели 52 человека. Шестеро за сутки скончались.
«Всего выполнено 1 млн 859 тыс. исследований. С заболевшими работают врачи, но не всегда болезнь сдаётся легко», — заявил глава региона.
За всё время пандемии число зарегистрированных случаев инфекции достигло 54 869. Выздоровели 51 926 человек. Число летальных исходов достигло 1514.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.