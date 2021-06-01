На Ставрополье оценили ситуацию с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали ещё 36 случаев COVID-19.

Об этом пишет newstracker.ru.

Выздоровели 52 человека. Шестеро за сутки скончались.

«Всего выполнено 1 млн 859 тыс. исследований. С заболевшими работают врачи, но не всегда болезнь сдаётся легко», — заявил глава региона.

За всё время пандемии число зарегистрированных случаев инфекции достигло 54 869. Выздоровели 51 926 человек. Число летальных исходов достигло 1514.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.