На Ставрополье оценили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали ещё 36 случаев COVID-19.
На Ставрополье оценили ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом пишет newstracker.ru.

Выздоровели 52 человека. Шестеро за сутки скончались.

«Всего выполнено 1 млн 859 тыс. исследований. С заболевшими работают врачи, но не всегда болезнь сдаётся легко», — заявил глава региона.

За всё время пандемии число зарегистрированных случаев инфекции достигло 54 869. Выздоровели 51 926 человек. Число летальных исходов достигло 1514.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить