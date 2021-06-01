Мантуров оценил перспективы электромобилей в России

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Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил перспективы электромобилей в России.
Мантуров оценил перспективы электромобилей в России
  • РИА Новости

«Скажу вам прямо: чтобы у нас произошёл какой-то масштабный рывок по электродвижению, нужно, чтобы электромобили могли конкурировать по цене с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, речь идёт не только о бензиновых двигателях, но и о тех, что работают на компримированном, а также на сжиженном газе.

«Последнее направление, по мнению экспертов отрасли и сотрудников нашего ведомства, у нас сегодня развивается более активно и будет развиваться в будущем, наверное, меняя тенденцию — уходя в водород», — отметил министр.

Как считает Мантуров, нужно поступательно развивать технологии с использованием своих ресурсов.

Вместе с тем, добавил министр, не стоит забывать про электродвижение — его будут стимулировать, исходя из целесообразности развития компетенций.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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