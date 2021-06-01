В Приморье завершился VII Тихоокеанский туристский форум

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VII Тихоокеанский туристский форум, который проходил с 27 по 30 мая, завершился во Владивостоке.
В Приморье завершился VII Тихоокеанский туристский форум
  • Pixabay

Об этом пишет vostokmedia.com.

Деловая программа форума включала пленарное заседание и 12 тематических сессий. Представители индустрии туризма из разных регионов делились своим опытом работы на внутреннем рынке. Специалисты отметили, что отрасль оказалась перед серьёзным вызовом в связи с закрытием для туристов международного авиасообщения в период пандемии.

Руководитель краевого Агентства по туризму Владимир Щур отметил важность совместной выработки стратегии развития туристической отрасли в масштабах всей страны.

В частности, обсуждалась важность адаптации российского гостеприимства к иностранцам и создание мастер-плана развития туристических возможностей Дальнего Востока.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.

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