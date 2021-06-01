В Тверской области прошли экстремальные манёвры лётчиков ВТА

В Тверской области прошли экстремальные учения лётчиков Военно-транспортной авиации (ВТА). Они выполнили пилотирование с одним отказывающим двигателем.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипажи ВТА являются важной составной частью ВКС России и предназначены для десантирования, перевозки войск и выполнения специальных задач. 1 июня они отмечают 90-летие со дня основания.

У лётчиков ВТА стартовал летний период обучения. Они выполнили манёвры на одном из самых больших самолётов в мире — «Руслане». Учения прошли в Тверской области.

Как ранее сообщало ФАН, военнослужащие зенитного ракетного соединения 4-й армии ВВС Южного военного округа выполнили задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем.