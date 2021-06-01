В Москве появилась экскурсия по местам из мультфильмов

В Москве ко Дню защиты детей подготовили экскурсию по местам города, которые можно увидеть в разных мультфильмах.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Пройти по маршруту можно с помощью чат-бота Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем».

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что в известных мультфильмах можно найти существующие в реальности локации и взглянуть на столичные пейзажи.

Во время прогулки бот с помощью коротких сообщений расскажет об истории разных достопримечательностей. Маршрут пролегает около станций метро «Парк культуры» и «Площадь Революции», Крымского моста, Красной площади, здания Моссовета, Пушкинской площади, Бульварного кольца, ВДНХ и других знаковых объектов, изображённых в мультфильмах.

Как ранее сообщала НСН, культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.