Храм Воскресения Словущего в Москве отреставрируют до конца 2022 года

Реставрацию храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве планируют завершить до конца 2022 года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, часть реставрационных работ была проведена в прошлом году. Специалисты отреставрировали фасад здания и белокаменное убранство, а также обновили позолоту на крестах.

«На следующем этапе предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания и восстановить кирпичную кладку внутренних стен. Работы также коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола. Ремонт должен быть завершён в течение 14 месяцев с даты заключения контракта», — приводятся в материале слова Ефимова.

Как ранее сообщал портал Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.