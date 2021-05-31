Петербургский омбудсмен прокомментировала идею установки камер видеонаблюдения на детских площадках

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Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала идею установки камер видеонаблюдения на детских площадках.
Петербургский омбудсмен прокомментировала идею установки камер видеонаблюдения на детских площадках
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей, омбудсмен отметила, что есть самостоятельные дети, которых родители отпускают гулять во дворе, однако происходят случаи, когда незнакомцы беспрепятственно уводят несовершеннолетних с площадки, что замечается не сразу.

«У нас, как правило, объект имеет несколько пользователей. Нужно договориться, кто установит камеры и будет за ними следить», — сказала Митянина.

Она поддержала такие инициативы и добавила, что в вопросе безопасности детей нельзя полагаться «на авось».

Ранее, как сообщало ФАН, Митянина рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости.

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