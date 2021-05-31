В программу туристического кешбэка в Петербурге вошли 16 детских лагерей

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В программу туристического кешбэка в Санкт-Петербурге вошли 16 детских лагерей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в городе Анна Митянина.
В программу туристического кешбэка в Петербурге вошли 16 детских лагерей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» Митянина напомнила, что по программе родителям возвращают до 50% от стоимости купленной путёвки, но не более 20 тыс. рублей. Учреждение должно входить в список государственных лагерей на сайте путешествие.рф.

«Там заходим и смотрим программу», — добавила омбудсмен.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

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