В Ставрополье планируют упростить процедуру выплат пострадавшим от стихийных бедствий

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процедуру назначения выплат пострадавшим от стихийных бедствий.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На совещании по ликвидации последствий града и ливня Владимиров заявил о необходимости внести соответствующие изменения в краевое законодательство.

«Помогите людям быстрее получить средства, чтобы они скорее смогли восстановить пострадавшее имущество», — отметил он.

В настоящее время в районах, пострадавших от града, продолжаются восстановительные работы.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.