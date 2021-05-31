В Ставрополье планируют упростить процедуру выплат пострадавшим от стихийных бедствий
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.
На совещании по ликвидации последствий града и ливня Владимиров заявил о необходимости внести соответствующие изменения в краевое законодательство.
«Помогите людям быстрее получить средства, чтобы они скорее смогли восстановить пострадавшее имущество», — отметил он.
В настоящее время в районах, пострадавших от града, продолжаются восстановительные работы.
Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.