В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию с ценами в клубах

Короткая ссылка
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, фитнес-омбудсмен Ольга Киселёва прокомментировала ситуацию с ценами в клубах.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию с ценами в клубах
  • © Andrey Arkusha / Russian Look
  • globallookpress.com

«Вопрос о том, чтобы была маржинальность у бизнеса, влечёт за собой необходимость частичного повышения цен на клубное членство и на дополнительные услуги», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, повышение возможно лишь тогда, когда потребитель готов платить за услугу больше. Как отметила Киселёва, конкурентная среда довольно плотная, в отрасли есть демпинг.

В целом, прогнозирует эксперт, повышение цен должно произойти, поскольку бизнес — это бизнес, и он должен иметь прибыль.

«7—10% — это наши прогнозы. Мы мониторим ситуацию по регионам нашего присутствия и видим, что в каких-то регионах это практически сделать невозможно, а в каких-то регионах можно сделать именно в таких размерах», — добавила она.

Ранее Киселёва в беседе с газетой «Известия» оценила ситуацию в отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить