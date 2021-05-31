В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию с ценами в клубах

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, фитнес-омбудсмен Ольга Киселёва прокомментировала ситуацию с ценами в клубах.

«Вопрос о том, чтобы была маржинальность у бизнеса, влечёт за собой необходимость частичного повышения цен на клубное членство и на дополнительные услуги», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, повышение возможно лишь тогда, когда потребитель готов платить за услугу больше. Как отметила Киселёва, конкурентная среда довольно плотная, в отрасли есть демпинг.

В целом, прогнозирует эксперт, повышение цен должно произойти, поскольку бизнес — это бизнес, и он должен иметь прибыль.

«7—10% — это наши прогнозы. Мы мониторим ситуацию по регионам нашего присутствия и видим, что в каких-то регионах это практически сделать невозможно, а в каких-то регионах можно сделать именно в таких размерах», — добавила она.

Ранее Киселёва в беседе с газетой «Известия» оценила ситуацию в отрасли.