Автоэксперт предложил ввести бонусную программу для водителей в России

Юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов предложил ввести бонусную программу для водителей в России.

«Если водитель не нарушает или у него было три нарушения за год, он не асоциальный тип общества, к нему, наоборот, надо применять какие-то бонусы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, страховка, к примеру, должна быть дешевле. Эксперт также напомнил, что в настоящее время применяется коэффициент за безаварийное вождение.

Со своей стороны, президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс отметил, что для более выгодного предложения можно сравнить условия различных компаний.

«Каждая компания самостоятельно проверяет водителя и назначает ему коэффициент. В указаниях Центрального банка сказано, что если вы ездите более безопасно, то у вас будет индивидуальный тариф, который ниже, чем у того, кто ездит опасно», — пояснил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.