Эксперт дал советы по самостоятельной сборке компьютера

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Менеджер по тестированию Selectel Владимир Туров дал советы по самостоятельной сборке компьютера.
Эксперт дал советы по самостоятельной сборке компьютера
  • Pixabay

В беседе с «Газетой.Ru» он рекомендовал не экономить на процессоре.

«Это «мозг» и «сердце» компьютера — если взять слабенький процессор, то остальные, даже дорогие, комплектующие не спасут от периодического торможения и частых «зависаний», — пояснил эксперт.

Особое внимание он посоветовал уделить и хранилищу, поскольку от него зависит сохранность данных.

«Устанавливать операционную систему стоит на SSD-накопитель — это ускорит производительность. А для долгосрочного хранения файлов рекомендуется использовать жёсткий диск (HDD)», — уточнил Туров.

Если компьютер требуется только для работы, можно приобрести простую материнскую плату без возможности тонкой настройки производительности. Также можно снизить стоимость оперативной памяти, если выбрать вариант без подсветки и с более низкой частотой.

Ранее специалисты по компьютерной безопасности Сергей Варской и Сергей Голицын в беседе с URA.RU рассказали, что вирусы могут оказаться в смартфоне путём скачивания непроверенных файлов и установки фейковых приложений популярных сервисов.

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