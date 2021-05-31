Аэропорт Симферополя обслужил рекордное количество пассажиров в мае

Пассажиропоток международного аэропорта Симферополь в мае вырос в 15 раз по сравнению с маем прошлого года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Аэропорт Симферополь впервые в современной истории обслужил свыше полумиллиона пассажиров в течение мая. По оперативным предварительным данным, с учётом продаж в последний день мая, в этом месяце пассажиропоток составит около 560 тыс. человек. В сравнении с маем 2020 года трафик вырос в 15 раз, или на 1500%», — говорится в сообщении.

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