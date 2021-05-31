В Госдуме прокомментировали предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов.
В Госдуме прокомментировали предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов
  • РИА Новости

«Что касается штампов в паспорте, не могу сказать, потому что паспорт предназначен для конкретных целей: идентификации лиц, регистрации статуса семейного положения и так далее. Что касается такого штампа, не могу сказать однозначно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, более эффективной мерой может стать создание единого открытого реестра педофилов.

Как считает депутат, это позволило бы избежать ряда трагедий, которые наблюдались и в последнее время.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова предложила ставить специальные штампы в паспортах граждан, которые совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и находятся под административным надзором. Об этом говорится в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить