В Госдуме прокомментировали предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов.

«Что касается штампов в паспорте, не могу сказать, потому что паспорт предназначен для конкретных целей: идентификации лиц, регистрации статуса семейного положения и так далее. Что касается такого штампа, не могу сказать однозначно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, более эффективной мерой может стать создание единого открытого реестра педофилов.

Как считает депутат, это позволило бы избежать ряда трагедий, которые наблюдались и в последнее время.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова предложила ставить специальные штампы в паспортах граждан, которые совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и находятся под административным надзором. Об этом говорится в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.