В Петербурге запустили горячую линию по вопросам детского отдыха

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В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам детского отдыха.
В Петербурге запустили горячую линию по вопросам детского отдыха
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Получить консультацию можно с 31 мая по 11 июня.

«Специалисты управления проконсультируют родителей по всем интересующим вопросам. Задать их, а также сообщить о нарушениях и озвучить свои предложения по улучшению работы лагерей можно будет в рабочее время с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

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