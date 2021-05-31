В Петербурге запустили горячую линию по вопросам детского отдыха

В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам детского отдыха.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Получить консультацию можно с 31 мая по 11 июня.

«Специалисты управления проконсультируют родителей по всем интересующим вопросам. Задать их, а также сообщить о нарушениях и озвучить свои предложения по улучшению работы лагерей можно будет в рабочее время с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.