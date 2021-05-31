На Алтае возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими

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В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух автомобилей, в результате которого пятеро, включая ребёнка, погибли и ещё один несовершеннолетний пострадал, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
На Алтае возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими
  • РИА Новости

«Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц»)», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в результате столкновения автомобилей Nissan и Subaru на месте происшествия скончались пять человек, в том числе 14–летний подросток, 16-летняя девушка в тяжёлом состоянии госпитализирована.

ДТП произошло около 14:00 (10:00 мск) вблизи села Мартыново Ельцовского района.

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