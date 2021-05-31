Выставка усадебных экспонатов в «Новом Иерусалиме» продлится до 18 июля

Выставку усадебных экспонатов в «Новом Иерусалиме» Истры продлили до 18 июля.

Как передаёт телеканал «360», выставку открыли в прошлом году, но из-за высокого спроса решили не закрывать до середины лета.

Выставку «Возвращение в усадьбу» посетили более 23 тыс. человек. Вниманию зрителей представили живопись, графику и свыше 400 прочих музейных экспонатов, привезённых из разных усадеб региона.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества начала работу в севастопольском Доме офицеров флота.