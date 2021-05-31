В Москве реконструируют участок Ботанической улицы

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская сообщила, что участок Ботанической улицы от улицы Академика Королёва до развязки на улице Комдива Орлова ждёт реконструкция.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«После реконструкции проезжая часть будет увеличена с 10 до 14 м. Кроме того, бывшая двухполосная улица станет четырёхполосной. Стоит отметить, что появятся дополнительные остановки общественного транспорта и заездные карманы. Также для безопасности горожан обустроят дополнительные пешеходные переходы», — рассказала Княжевская.

Протяжённость реконструируемого участка составит около 3 км. Кроме того, в рамках проекта будут обустроены парковочные места и современные остановки общественного транспорта.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.