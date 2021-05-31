В Москве реконструируют участок Ботанической улицы

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Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская сообщила, что участок Ботанической улицы от улицы Академика Королёва до развязки на улице Комдива Орлова ждёт реконструкция.
В Москве реконструируют участок Ботанической улицы
  • © Проектное решение

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«После реконструкции проезжая часть будет увеличена с 10 до 14 м. Кроме того, бывшая двухполосная улица станет четырёхполосной. Стоит отметить, что появятся дополнительные остановки общественного транспорта и заездные карманы. Также для безопасности горожан обустроят дополнительные пешеходные переходы», — рассказала Княжевская.

Протяжённость реконструируемого участка составит около 3 км. Кроме того, в рамках проекта будут обустроены парковочные места и современные остановки общественного транспорта.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.

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