Эксперт оценила влияние пандемии на турбизнес Нижегородской области

Руководитель гостиничного направления представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижегородской области Ирина Худайбердыева оценила влияние пандемии на турбизнес в регионе.

«Весь нижегородский рынок делится на три сегмента: городские отели, загородные отели и отели в малых городах. В каждом из них разная ситуация и разные проблемы. Например, у отелей в Нижнем Новгороде благодаря правильно выстроенной программе подготовки к 800-летию в этом году хорошая загрузка», — заявила она в беседе с ИА «Время Н».

По её словам, у загородных отелей ситуация в коронавирусный год более сложная, особенно в начале пандемии.

Вместе с тем, отметила Худайбердыева, из-за отложенного спроса, возникшего в 2020 году, загородные отели, рестораны и городские гостиницы фиксируют всплеск заявок и заказов на проведение свадеб.

Как сообщила эксперт, событийный туризм в регионе активно развивается, и если так пойдёт дальше, то через год гостиницы Нижнего Новгорода оправятся от последствий COVID-19.

«При этом загородные отели и гостиницы уже, по сути, вышли на допандемийные показатели. Особого роста загруженности в связи с 800-летием Нижнего Новгорода они не чувствуют, но почти оправились от коронавируса и вернулись к показателям 2018—2019 годов. У некоторых наблюдается небольшой рост доходов, но где-то в границах 5%», — добавила она.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.