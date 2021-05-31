Эксперт оценила влияние пандемии на турбизнес Нижегородской области

Короткая ссылка
Руководитель гостиничного направления представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижегородской области Ирина Худайбердыева оценила влияние пандемии на турбизнес в регионе.
Эксперт оценила влияние пандемии на турбизнес Нижегородской области
  • Reuters

«Весь нижегородский рынок делится на три сегмента: городские отели, загородные отели и отели в малых городах. В каждом из них разная ситуация и разные проблемы. Например, у отелей в Нижнем Новгороде благодаря правильно выстроенной программе подготовки к 800-летию в этом году хорошая загрузка», — заявила она в беседе с ИА «Время Н».

По её словам, у загородных отелей ситуация в коронавирусный год более сложная, особенно в начале пандемии.

Вместе с тем, отметила Худайбердыева, из-за отложенного спроса, возникшего в 2020 году, загородные отели, рестораны и городские гостиницы фиксируют всплеск заявок и заказов на проведение свадеб.

Как сообщила эксперт, событийный туризм в регионе активно развивается, и если так пойдёт дальше, то через год гостиницы Нижнего Новгорода оправятся от последствий COVID-19.

«При этом загородные отели и гостиницы уже, по сути, вышли на допандемийные показатели. Особого роста загруженности в связи с 800-летием Нижнего Новгорода они не чувствуют, но почти оправились от коронавируса и вернулись к показателям 2018—2019 годов. У некоторых наблюдается небольшой рост доходов, но где-то в границах 5%», — добавила она.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить