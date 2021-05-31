ОЭЗ «Технополис «Москва» стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» стала лидером среди 117 площадок в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра «Эксперт».

Об этом сообщает НСН.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2019 году Москве удалось войти в первую пятёрку рейтинга, а в 2020-м возглавить его благодаря развитию и постоянной работе по совершенствованию сервисов.

«Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ. Только в 2020 году статус резидента «Технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные — промышленно-производственной», — сказал Ефимов, добавив, что в ближайшие десять лет новые резиденты намерены инвестировать в свои производства порядка 17,6 млрд рублей.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.