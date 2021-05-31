В технополисе «Москва» откроется производство лекарств для больных с онкологией

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об открытии первой очереди нового фармацевтического комплекса, построенного в технополисе «Москва».
В технополисе «Москва» откроется производство лекарств для больных с онкологией
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объём выпускаемой продукции — до 100 млн упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент планирует приступить в августе этого года. А вывести производство на полную мощность — во втором квартале 2022 года», — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект на данном этапе составили более 1 млрд рублей. На предприятии будет создано 260 рабочих мест.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон в России несёт множество преимуществ для бизнеса.

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