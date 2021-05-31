МО планирует к 1 декабря завершить создание управления по развитию ИИ
- Reuters
«Насколько есть информация, все эти штатные и организационные мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно, со следующего года в Минобороны начнёт функционировать отдельный заказчик по тематике ИИ», — цитирует Интерфакс его заявление на сессии «Искусственный интеллект» в рамках Международного промышленного форума в Севастополе.
Осыко добавил, что ведомство с июля начнёт формировать бюджет следующего года, в том числе с учётом нужд нового заказывающего управления.
В конце апреля сообщалось, что в Минобороны будет создано управление по развитию ИИ.