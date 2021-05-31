МО планирует к 1 декабря завершить создание управления по развитию ИИ

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Минобороны России планирует к 1 декабря завершить создание управления по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко.
МО планирует к 1 декабря завершить создание управления по развитию ИИ
  • Reuters

«Насколько есть информация, все эти штатные и организационные мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно, со следующего года в Минобороны начнёт функционировать отдельный заказчик по тематике ИИ», — цитирует Интерфакс его заявление на сессии «Искусственный интеллект» в рамках Международного промышленного форума в Севастополе.

Осыко добавил, что ведомство с июля начнёт формировать бюджет следующего года, в том числе с учётом нужд нового заказывающего управления.

В конце апреля сообщалось, что в Минобороны будет создано управление по развитию ИИ.

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