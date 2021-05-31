Три человека погибли в результате ДТП на Алтае

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В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Первомайском районе Алтайского края погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Приблизительно в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново произошло ДТП с участием автомобиля Mazda и автобуса Iveco», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, автобус осуществлял перевозку работников.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, пострадали восемь человек — пассажиры микроавтобуса.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей в Борском районе Нижегородской области. 

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