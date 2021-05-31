В Роспотребнадзоре оценили риск заболевания COVID-19 у курящих

Курение и употребление других табачных изделий повышают риск заболевания коронавирусной инфекцией, которая протекает у курящих в более тяжёлой форме. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как отмечается, риск инфицирования вирусом через рот повышается при курении сигарет и употреблении других табачных изделий.

«В случае заболевания курящим угрожает более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил возможное влияние пандемии на ситуацию с курением в стране.