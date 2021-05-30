В ФССП назвали число находящихся в списке невыездных жителей Москвы

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По состоянию на 1 мая в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве действовало более 227 тыс. постановлений в отношении должников о временном ограничении на выезд из России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
В ФССП назвали число находящихся в списке невыездных жителей Москвы
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Отмечается, что в аналогичный период 2020 года таких постановлений в отношении москвичей действовало свыше 114 тыс.

«Наиболее часто эту меру применяют в отношении должников-граждан, уклоняющихся от возмещения причинённого вреда, уплаты алиментов, жилищно-коммунальных услуг, кредитов, задолженностей по налогам и сборам, уголовных и административных штрафов», — заявили в ФССП.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщала, что по состоянию на 1 апреля около 7 млн россиян не могли уехать на отдых в другую страну, поскольку стали невыездными из-за долгов.

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