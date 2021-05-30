Почти 6 млн избирателей проголосовали на праймериз «Единой России»

Почти 6 млн избирателей приняли участие в электронном голосовании на праймериз «Единой России», сообщил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

«Сбоев нет. Процесс голосования идёт в штатном режиме, он вошёл в норму за эту неделю. 5 935 666 человек приняли участие», — цитирует его пресс-служба партии.

При этом в качестве избирателей на участие в предварительном голосовании зарегистрировались более 7,5 млн жителей России.

Предварительное голосование «Единой России» в электронном формате проходит по всей стране с 24 по 30 мая, ещё в 42 регионах 30 мая состоится очное голосование.

Общий подсчёт голосов пройдёт вечером 30 мая после завершения голосования во всех регионах. Окончательные итоги предварительного голосования будут известны в начале июня, а списки кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней 19 июня утвердит съезд партии.