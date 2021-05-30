Исследование: россияне рассказали, что влияет на их решение о рождении ребёнка

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Согласно исследованию банка «Открытие», большинство жителей России имеют до двух детей. Однако многие респонденты заявили, что не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия второй половинки.
Исследование: россияне рассказали, что влияет на их решение о рождении ребёнка
  • Pixabay

Об этом сообщило РИА Новости

Отмечается, что участники опроса назвали среди факторов, больше всего влияющих на решение о рождении ребёнка, нехватку денег (об этом заявили 23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), а также отсутствие второй половинки (10% женщин и 14% мужчин).

Ещё 5% женщин и 8% мужчин сказали, что им не хватает свободного времени. Также 4% женщин заявили об отсутствии у них материнского инстинкта. Об отсутствии отцовского инстинкта заявили 3% мужчин.

Согласно информации аналитиков, большинство россиян имеют до двух детей.

При этом бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин.

Исследование проводилось по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям, отправляющим детей на учёбу в другой город.

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