Власти Сочи рассказали о высоком спросе на летний отдых в городе в 2021 году

Директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что, согласно анализу бронирования в Сочи, летний сезон пройдёт с высокой загрузкой прибрежного и горного кластеров.

«У нас в городе Сочи достаточно большое количество средств размещения, в этом году на приём гостей будет работать 2490 средств размещения общей номерной ёмкостью 202 тыс. То есть при 100%-ной загрузке город Сочи может принять порядка 200 тыс. гостей», — заявила она.

По словам Батяйкиной, уже сейчас отмечается достаточно высокий интерес и спрос на летний отдых в Сочи.

«По анализу бронирования мы уже понимаем, что летний сезон пройдёт с высокой загрузкой не только прибрежного, но и горного кластера. Загрузка будет составлять в районе 80—90%», — сказала она.

Директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина

Батяйкина добавила, что с мая по сентябрь ожидается порядка 4 млн гостей.

Также она сообщила, что за десять дней майских праздников в Сочи отдохнули 232 тыс. гостей.

В свою очередь, главный архитектор Сочи Антон Глушков рассказал о планах реконструкции Приморской набережной города на 2021—2025 годы. Он отметил, что проводится международный конкурс на лучший архитектурный проект реконструкции набережной.

«На данный момент у нас проходит конкурс. Вчера мы получили все проектные материалы от восьми международных участников. Среди них будет выбран победитель, который и докажет, что данное предложение более точно отражает все наши ожидания и чаяния горожан, их веру, что это будет новое лицо города», — сказал он.

Главный архитектор Сочи Антон Глушков

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи открылся для посещения природный парк водопадов «Менделиха».