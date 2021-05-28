Объявлена деловая программа Российского туристического форума

Стала известна деловая программа Российского туристического форума «Путешествуй!», который состоится в Москве 11—13 июня.

Об этом сообщает ФАН.

Организатор мероприятия — фонд Росконгресс. Форум пройдёт при поддержке Русского географического общества.

Так, в сессии «Развитие внутреннего и въездного туризма» будут участвовать представители туроператоров, ассоциаций и агентств.

Ростуризм расскажет о включении брендовых маршрутов в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Также планируется обсудить внедрение механизмов, которые позволят перезапустить турсферу в России.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.