Объявлена деловая программа Российского туристического форума
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Организатор мероприятия — фонд Росконгресс. Форум пройдёт при поддержке Русского географического общества.
Так, в сессии «Развитие внутреннего и въездного туризма» будут участвовать представители туроператоров, ассоциаций и агентств.
Ростуризм расскажет о включении брендовых маршрутов в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Также планируется обсудить внедрение механизмов, которые позволят перезапустить турсферу в России.
Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.