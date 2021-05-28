В горах Сочи открылся парк водопадов «Менделиха»
- © пресс-службы курорта «Роза Хутор»
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Парк водопадов «Менделиха» — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей горного кластера Сочи. Всего в парке семь водопадов, он условно поделён на три маршрута: Малое, Среднее и Большое кольцо, которое пока закрыто для туристов.
Попасть в парк водопадов можно как по канатной дороге «Эдельвейс», так и по маркированному пешеходному маршруту от Роза Пик.
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