В горах Сочи открылся парк водопадов «Менделиха»

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В Сочи открылся для посещения природный парк водопадов «Менделиха». С 29 мая гости курорта «Роза Хутор» смогут пройти по Малому и Среднему кольцу парка.
В горах Сочи открылся парк водопадов «Менделиха»
  • © пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Парк водопадов «Менделиха» — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей горного кластера Сочи. Всего в парке семь водопадов, он условно поделён на три маршрута: Малое, Среднее и Большое кольцо, которое пока закрыто для туристов.

Попасть в парк водопадов можно как по канатной дороге «Эдельвейс», так и по маркированному пешеходному маршруту от Роза Пик.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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