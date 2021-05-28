В Подмосковье вводится новая система мониторинга строительного мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что новая система контроля за перевозками и утилизацией строительного мусора заработает в регионе с 1 июня.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 1 июня начинаем новую систему мониторинга и контроля строительного мусора. Было очень много жалоб жителей по поводу того, что часто строительный мусор можно видеть на обочинах и в лесах», — сказал глава региона на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии.

Уточняется, что будет введена система электронных талонов на выгрузку мусора. Документ потребуется каждому водителю, работающему в этой сфере. Определить нарушителей, сваливающих мусор в неположенных местах, помогут камеры.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе заработал завод по сортировке ТКО.