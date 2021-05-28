Краснов наградил лауреатов конкурса «Лучший государственный обвинитель»

В Генеральной прокуратуре России прошла церемония награждения финалистов конкурса «Лучший государственный обвинитель».

Как заявил глава ведомства Игорь Краснов, в органах прокуратуры немало ярких ораторов, продемонстрировавших навыки грамотного анализа и оценки доказательств, аргументированного и убедительного выступления перед судом. Это отметили и представители судейского корпуса, которые входили в состав конкурсной комиссии.

За звание лучшего государственного обвинителя боролись восемь финалистов конкурса 2020 года и четыре новых кандидата. Участвовали представители прокуратур Саратовской, Ленинградской, Московской, Иркутской, Челябинской, Владимирской, Ростовской областей, Хабаровского края, Карачаево-Черкесской Республики, Башкирии, Волгоградской транспортной прокуратуры, военной прокуратуры Новосибирского гарнизона.

Очный этап состоялся в Москве. Победила старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Екатерина Кутузова. Она получила нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».

На втором месте — старший прокурор первого отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Саратовской области Алексей Иванов и заместитель военного прокурора Новосибирского гарнизона военной прокуратуры Центрального военного округа Сергей Сюркалов.