Спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала

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По итогам I квартала 2021 года в России в два раза вырос спрос на аренду и в 1,4 раза — на покупку машиномест по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Спрос на гаражи вырос на 19% на их покупку и на 24% — на аренду.
Спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Средняя цена покупки выросла на 8% в обоих сегментах. Гараж можно было приобрести за 270 тыс. рублей, машиноместо — за 650 тыс. рублей за объект.

Арендные ставки увеличились для гаражей на 13% и достигли в среднем 4,5 тыс. рублей в месяц. Стоимость машиномест осталась на уровне 2020 года — 5 тыс. рублей в месяц.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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