Спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Средняя цена покупки выросла на 8% в обоих сегментах. Гараж можно было приобрести за 270 тыс. рублей, машиноместо — за 650 тыс. рублей за объект.
Арендные ставки увеличились для гаражей на 13% и достигли в среднем 4,5 тыс. рублей в месяц. Стоимость машиномест осталась на уровне 2020 года — 5 тыс. рублей в месяц.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.