Временному поверенному в делах Украины в России вручена нота протеста

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Временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило был вызван в МИД России в пятницу, 28 мая.
Временному поверенному в делах Украины в России вручена нота протеста
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ему выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — отмечается в сообщении.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

26 мая у здания российского посольства представители украинских организаций радикального националистического толка устроили «перформанс», заблокировали центральный вход в дипведомство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

В апреле Министерство иностранных дел России предупредило украинскую сторону, что в отношении Киева могут быть предприняты дополнительные меры в случае дальнейших враждебных действий против российских дипломатов.

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