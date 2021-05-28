В правительстве Крыма прокомментировали видео с «человеком в шкафу»

В пресс-службе Министерства транспорта Крыма сообщили, что фрагмент видео совещания по строительной отрасли региона, на котором якобы из шкафа выглядывает человек, истолкован ошибочно, эта дверь является входом в соседний рабочий кабинет.

Ранее в сети появился фрагмент видео совещания по реализации инфраструктурных проектов региона. Его проводил глава Крыма Сергей Аксёнов. В ходе доклада по видеоконференцсвязи министра транспорта республики Евгения Исакова, на заднем плане неизвестный человек появляется якобы из шкафа-купе.

«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

В министерстве также сообщили, что человеком, который появляется во время совещания, является первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма.

В пресс-службе добавили, что «он тоже должен был принимать участие в совещании, на котором обсуждались в том числе и его профильные темы».