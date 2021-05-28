В Подмосковье открытие участка МЦД-4 разгрузит станцию Железнодорожная

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что самую загруженную ж/д станцию Железнодорожная сделают свободнее благодаря новой платформе Ольгино, которую построят по соседству.

Как передаёт телеканал «360», Ольгино станет частью МЦД-4 и разгрузит поток пассажиров в Балашихе.

«Сегодня XXI век — это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики», — сказал Андрей Воробьёв.

Открытие МЦД-4 запланировали на конец 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».