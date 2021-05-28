В Подмосковье открытие участка МЦД-4 разгрузит станцию Железнодорожная
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», Ольгино станет частью МЦД-4 и разгрузит поток пассажиров в Балашихе.
«Сегодня XXI век — это век скоростей. И если мы будем пытаться чего-то достичь, сидя в телеге, то это просто абсурд. Поэтому инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам. И тогда это обеспечит качество жизни, развитие экономики», — сказал Андрей Воробьёв.
Открытие МЦД-4 запланировали на конец 2023 года. Диаметр напрямую свяжет платформы Апрелевка и Железнодорожная.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».