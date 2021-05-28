В июне на маршруты Москвы выйдут первые электробусы, собранные в столице

В начале июня на маршруты Москвы выйдут первые десять электробусов, собранные на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ).

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сейчас на заводе собрали 25 машин, часть из них проходят обкатку, а первые десять выйдут на маршруты уже в начале июня», — уточнили в ведомстве.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, открытие завода по производству электробусов в столице — это возможность быстро и качественно развивать городской транспорт.

«Уникальной особенностью СВАРЗ является полное отсутствие вредных выбросов — производство полностью экологичное. Также новый завод обеспечит москвичам более 200 рабочих мест и порядка 100 млн рублей налоговых поступлений в год», — сказал он.

По его словам, уже в 2021 году более 60% электробусов из новой поставки будет собрано в Москве.

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