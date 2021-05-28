Сервис Russpass составил маршруты для транзитных туристов

Цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для тех, кто посещает столицу на несколько часов или дней.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего доступно три маршрута: «Домодедово — Шереметьево», «Домодедово — Внуково» и «Внуково — Шереметьево». Основные достопримечательности находятся между остановками аэроэкспрессов.

В программу включены в том числе Кремль, Красная площадь, Александровский сад, парк «Зарядье», Третьяковская галерея, парк искусств «Музеон», Арбат и Москва-Сити.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что в России необходимо развивать экологический туризм.