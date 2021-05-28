Сервис Russpass составил маршруты для транзитных туристов

Короткая ссылка
Цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для тех, кто посещает столицу на несколько часов или дней.
Сервис Russpass составил маршруты для транзитных туристов
  • © Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего доступно три маршрута: «Домодедово — Шереметьево», «Домодедово — Внуково» и «Внуково — Шереметьево». Основные достопримечательности находятся между остановками аэроэкспрессов.

В программу включены в том числе Кремль, Красная площадь, Александровский сад, парк «Зарядье», Третьяковская галерея, парк искусств «Музеон», Арбат и Москва-Сити.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с газетой «Известия» заявил, что в России необходимо развивать экологический туризм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить