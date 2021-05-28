Роспотребнадзор рекомендует перенёсшим COVID-19 привиться спустя время

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Переболевшим коронавирусной инфекцией рекомендуется привиться от COVID-19 спустя несколько месяцев после выздоровления из-за отсутствия достоверных данных об эффективности и длительности естественного иммунитета, отметили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор рекомендует перенёсшим COVID-19 привиться спустя время
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины обеспечивают более надёжную защиту от коронавируса.

«Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесённого заболевания», — добавили в ведомстве.

Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина врач-эпидемиолог Анна Сталевская в беседе с «Петербургским дневником» дала советы по вакцинации от COVID-19.

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