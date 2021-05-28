«Известия»: в России планируют создать единую базу по киберпреступлениям

В России планируется создание единой базы по киберпреступлениям, данная инициатива была поддержана российским Министерством финансов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского.

Как уточняется, разрабатывать полную и детальную статистику киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие.

«Для выработки эффективной государственной политики по борьбе с киберпреступностью важно точно понимать масштаб проблемы», — цитирует издание вице-президента Ассоциации банков России Яну Епифанову.

По её словам, единая и прозрачная статистика позволит видеть «болевые точки и узкие места», вырабатывать адекватные меры и оценивать результат от их применения, а также эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью.

Ранее сообщалось, что в России за период с января по март 2021 года наибольшие темпы роста преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, наблюдаются в Санкт-Петербурге (341,6%).