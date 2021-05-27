Онищенко поддержал идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов.
Онищенко поддержал идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Правильно попросили. У нас не разрешено нелегальное производство алкоголя на продажу, а аппараты продаются, это что значит? В советское время не за самогон, а за наличие аппарата людей сажали в тюрьму. А сейчас у нас производство алкоголя должно иметь специальное разрешение», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также нужно требовать соблюдения уже принятых мер.

Со своей стороны, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН выразил мнение, что если не будет заводских самогонных аппаратов, то будут кустарные.

«Есть производители-кустари, будет и нелегальное производство самогонных аппаратов. Даже если запретить, это не снизит потребление нелегальной продукции, с этим бесполезно бороться», — полагает он.

Ранее, как сообщало РИА Новости, аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком.

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