Социологи рассказали об отношении россиян к беспрерывному образованию

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к беспрерывному образованию.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что 35% респондентов считают необходимым постоянно повышать квалификацию и проходить дополнительные курсы.

«И самая высокая доля в группе — 18—24 года. Но, увы, начиная с 25 лет мнение о том, что надо учиться не разово, а периодически, начинает становиться всё менее популярным. В группе 60+ только 30% принимают эту идею», — сказал эксперт.

По его словам, 20% опрошенных считают, что учиться не нужно, а человек всегда сам открыт чему-то новому.

Ещё 34% участников исследования высказались в пользу третьей альтернативы: обучение проходить нужно, причём ежегодно.

«И запрос на непрерывное образование есть. И чем моложе наши с вами работники, тем больше среди них тех, кто настроен не заканчивать образование вузом или средне-специальным учебным заведением, а доучиваться и переучиваться регулярно. На мой взгляд, это очень хороший результат», — заключил Фёдоров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с URA.RU рассказал о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.