Россияне рассказали о планах на лето

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Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах исследования, посвящённого планам россиян на лето.
Россияне рассказали о планах на лето
  • АГН «Москва»

«32% говорят, что будут этим летом отдыхать только в выходные. 2% говорят, что им не надо брать отпуск, чтобы отдохнуть. Может, это самозанятые? Или пенсионеры. А все остальные хотят в отпуск сходить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, одни респонденты намерены взять неделю отпуска (10%), другие — целый месяц (16%), кто-то — даже больше.

Самый распространённый вариант ответа — две недели отпуска (27%).

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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