В РСТ оценили ситуацию с летним сезоном

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Член правления Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов оценил ситуацию с летним сезоном.
В РСТ оценили ситуацию с летним сезоном
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что позитивные сдвиги есть, начали открываться некоторые направления.

Как отметил эксперт, часть туристов, которые не смогли полететь за рубеж в 2020 году, предпочли этим летом путешествовать по России.

«Для многих это была вынужденная мера: отпуска трудно переносить, каникулы. И эта же ситуация переходит на этот год. Мы видим картину лета сходную», — сказал Мохов.

Он также отметил, что тенденция высоких цен на отдых в России связана с отсутствием конкуренции.

«Как только будет заканчиваться сезон (а сезон у нас короткий — мы не Турция), цены начнут падать», — заключил эксперт.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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