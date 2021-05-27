Аксёнов дал прогноз по туристическому сезону в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал прогноз по туристическому сезону.
Аксёнов дал прогноз по туристическому сезону в Крыму
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что курортный сезон этого года станет ещё более успешным, чем рекордный сезон 2019 года. Курортная инфраструктура республики готова к нагрузкам», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, за семь лет открыто 43 новых объекта размещения, ещё 334 прошли модернизацию. Как отметил Аксёнов, в ближайшие пять лет планируется увеличить номерной фонд на 20 тыс. новых номеров.

«В текущем году Крым предлагает туристам обновлённые отели и территории, широкие возможности оздоровления и, конечно, новые туристические продукты, например, среди воздухоплавательного и парусного спорта», — сказал глава региона.

Он добавил, что Крым — это не только пляжный туризм, но и огромные возможности круглогодичного оздоровления, событийный, гастрономический, сельский, исторический, культурно-познавательный туризм.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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