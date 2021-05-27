Аксёнов дал прогноз по туристическому сезону в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал прогноз по туристическому сезону.

«Мы надеемся, что курортный сезон этого года станет ещё более успешным, чем рекордный сезон 2019 года. Курортная инфраструктура республики готова к нагрузкам», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, за семь лет открыто 43 новых объекта размещения, ещё 334 прошли модернизацию. Как отметил Аксёнов, в ближайшие пять лет планируется увеличить номерной фонд на 20 тыс. новых номеров.

«В текущем году Крым предлагает туристам обновлённые отели и территории, широкие возможности оздоровления и, конечно, новые туристические продукты, например, среди воздухоплавательного и парусного спорта», — сказал глава региона.

Он добавил, что Крым — это не только пляжный туризм, но и огромные возможности круглогодичного оздоровления, событийный, гастрономический, сельский, исторический, культурно-познавательный туризм.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.