Эксперт оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов

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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов.
Эксперт оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов
  • © РИА Новости / Григорий Василенко

«Я знаю людей, которые увлекаются самогоноварением, они используют старинные рецепты, добавки. И в основном они это делают для подарка, а не для продажи», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, если не будет возможности приобрести аппараты, то граждане станут делать их по старинке.

Как считает Казанцев, задуматься о вопросах алкоголизма человека заставит только профилактика и социальная реклама.

Ранее, как сообщало РИА Новости, аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова предложил в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком.

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