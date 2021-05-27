Эксперт оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов.

«Я знаю людей, которые увлекаются самогоноварением, они используют старинные рецепты, добавки. И в основном они это делают для подарка, а не для продажи», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, если не будет возможности приобрести аппараты, то граждане станут делать их по старинке.

Как считает Казанцев, задуматься о вопросах алкоголизма человека заставит только профилактика и социальная реклама.

Ранее, как сообщало РИА Новости, аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова предложил в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком.