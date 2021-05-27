Количество облачных геймеров увеличилось в пять раз в России в 2020 году

Согласно исследованию, проведённому PwC и сервисом облачного гейминга GFN.RU, в 2020 году количество российских пользователей облачного гейминга выросло в 5,4 раза и достигло 135 тыс.

Об этом пишут «Известия».

По оценке PwC и GFN.RU, объём российского рынка облачного гейминга в 2020 году составил $4,6 млн. Аналитики зафиксировали три тренда: интерес со стороны телеком-провайдеров, активную деятельность издателей игр, а также рост мобильного сегмента гейминга. По словам авторов исследования, телеком-операторы особенно заинтересованы в партнёрстве с облачными игровыми платформами.

Эта сфера в России развивается крайне быстрыми темпами, отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании «Билайн» Джордж Хелд. Это связано с тем, что технология позволяет играть в современные игры фактически на любом устройстве, включая старые компьютеры и смартфоны. Во время пандемии всплеск интереса к облачному геймингу у оператора вырос почти на 40%. В «Билайне» спрогнозировали десятикратный рост количества геймеров до 2023 года.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.