Количество облачных геймеров увеличилось в пять раз в России в 2020 году

Короткая ссылка
Согласно исследованию, проведённому PwC и сервисом облачного гейминга GFN.RU, в 2020 году количество российских пользователей облачного гейминга выросло в 5,4 раза и достигло 135 тыс.
Количество облачных геймеров увеличилось в пять раз в России в 2020 году
  • © РИА Новости/Александр Гальперин

Об этом пишут «Известия».

По оценке PwC и GFN.RU, объём российского рынка облачного гейминга в 2020 году составил $4,6 млн. Аналитики зафиксировали три тренда: интерес со стороны телеком-провайдеров, активную деятельность издателей игр, а также рост мобильного сегмента гейминга. По словам авторов исследования, телеком-операторы особенно заинтересованы в партнёрстве с облачными игровыми платформами.

Эта сфера в России развивается крайне быстрыми темпами, отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании «Билайн» Джордж Хелд. Это связано с тем, что технология позволяет играть в современные игры фактически на любом устройстве, включая старые компьютеры и смартфоны. Во время пандемии всплеск интереса к облачному геймингу у оператора вырос почти на 40%. В «Билайне» спрогнозировали десятикратный рост количества геймеров до 2023 года.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить