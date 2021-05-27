SberAutoTech представила прототип полностью автономного электротранспорта

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Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, представила прототип полностью автономного электротранспорта собственной разработки. Новинка получила название ФЛИП.
SberAutoTech представила прототип полностью автономного электротранспорта
  • © Пресс-служба Сбербанка

В основе конструкции — электрическая платформа, которая приводится в движение с помощью электродвигателя. Источником питания является модуль сменных батарей. Компоновка элементов питания позволяет заменить все модули не более чем за пять минут.

В качестве источников энергии может использоваться не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, например газ и водород.

Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля, но пространства внутри на 40% больше. В салоне могут разместиться до шести человек.

Персонализация и безопасность обеспечиваются технологиями биометрии, а также коммуникацией с помощью виртуального ассистента «Салют».

Технологии автономного вождения для оценки ситуации используют комплекс радаров, лидаров и камер. ФЛИП спроектирован для бесшовной интеграции с технологиями V2V и V2X: он может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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